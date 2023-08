Calciomercato Torino / La Ternana aspetta ancora per i prestiti di Gineitis e Bayeye, ma i granata hanno altre priorità al momento

Dopo il pareggio interno contro il Cagliari, Juric e la società fanno dei ragionamenti in ottica mercato. È ben noto come manchi ancora qualche tassello nelle gerarchie del tecnico croato, che più volte ha messo in luce questo problema, ma Vagnati e Cairo, prima di concentrarsi sulla definizione degli ultimi arrivi, vogliono concentrarsi sulle uscite. In particolare tra i nomi più chiacchierati negli ultimi giorni in quest’ottica ci sono stati Gineitis e Bayeye. Entrambi, infatti, sono stati richiesti dalla Ternana in prestito secco. L’idea del Torino era quella di accontentare il club umbro, in modo da regalare un maggior minutaggio ai due giocatori, e i discorsi si erano ben avviati negli scorsi giorni. Adesso, però, è da segnalare una frenata. O meglio, i contatti tra i due club si sono al momento interrotti perché il Toro ha altre priorità, e ci vogliono un po’ di giorni prima di ricominciare a sentirsi.

Le priorità del Toro

Le priorità nell’agenda del Torino in questo momento sono sicuramente due. In primis, ufficializzare l’arrivo di Valentino Lazaro dall’Inter. I due club hanno infatti raggiunto un accordo per il trasferimento dell’austriaco a titolo definitivo sotto la Mole, e l’esterno deve ora solamente sottoporsi alle visite mediche. In questo modo, con l’arrivo di un laterale destro, si potrebbe così liberare Brian Bayeye, in attualmente unica alternativa a Bellanova. Dopodiché, Juric e la dirigenza potrebbero incontrarsi per decidere cosa farne del futuro di Ilkhan e Gineitis. I due, infatti, sono richiesti dalla Serie B, ma solo uno dovrebbe partire. Quello con più necessità di fare un’esperienza formativa sarebbe il turco, considerato ancora non pronto dal tecnico, ma un minutaggio maggiore gioverebbe sicuramente anche al numero 66. La Ternana, dunque, aspetta, con le operazioni che potrebbero definirsi nell’ultima settimana di mercato.