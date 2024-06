Calciomercato Serie A / Le notizie di calciomercato di oggi, 23 giugno 2024, in Serie A: Como sul portiere Audero

Continuano le trattative in Serie A. La sessione estiva di calciomercato si aprirà il 1 di luglio e si chiuderà il 31 di agosto. Ma nonostante questo, tutte le squadre si stanno già muovendo. Questo è il caso per esempio del Como di Fabregas, appena promosso. Contatti in corso per Emil Audero. Di proprietà della Sampdoria, quest’anno ha giocato in prestito all’Inter. Anche Parma, Monza e Nizza sono su di lui, ma il Como si è mosso per primo. Adesso però deve arrivare un’offerta. Como che si è mosso anche per Belotti dalla Roma e per Dossena dal Cagliari.

Lazio, Mandas può partire

In casa Lazio invece, potrebbe partire in prestito il portiere Mandas. Il greco infatti, ha giocato nel finale di stagione causa infortunio di Provedel, ma vuole più spazio in vista della prossima stagione. Monza e Verona hanno messo gli occhi su di lui.

Milan e Napoli su Dovbyk

Milan e Napoli sono alla ricerca di un nuovo attaccante. Se dovessero sfumare Zirkzee e Lukaku, interessa Dovbyk. Attaccante ucraino, ha fatto benissimo quest’anno in Spagna al Girona. 24 gol e qualificazione in Champions League conquistata. Due anni fa ci avevano provato Bologna e Torino a prenderlo. Quique Carcel, ds del Girona, ha detto: “Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto”.

Piccoli: ritorno a Empoli o a Lecce?

Roberto Piccoli è legato all’Atalanta con un contratto fino al 2026. Nelle ultime 2 stagioni ha giocato in prestito all’Empoli e al Lecce. Gasperini vuole valutarlo e partirà in ritiro. Sulle sue tracce ci sono proprio Empoli e Lecce, che lo conoscono bene. Può partire di nuovo in prestito.