Conte, il Napoli e i tifosi vogliono Buongiorno: i tifosi dei partenopei su Instagram scrivono a Cairo di venderlo

Quella attorno ad Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, sarà un’estate bollente. Simbolo e colonna dei granata, potrebbe partire nella prossima sessione di calciomercato. Nei 3 anni di Juric al Toro è migliorato tantissimo, adesso si trova ad Euro 2024 e tante squadre hanno messo gli occhi su di lui. Una in particolare: il Napoli di Antonio Conte. Proprio nelle ultime ore, i tifosi del Napoli stanno scrivendo al presidente Urbano Cairo su Instagram di venderlo ai partenopei. Cairo vuole tenerlo al Toro, ma non sarà facile e tanto dipenderà anche dalla volontà del ragazzo. La trattativa al momento, è bloccata. La richiesta del club granata, per il suo gioiello, non è di certo bassa.

La trattativa con il Napoli

Buongiorno è una precisa richiesta di Antonio Conte. Cairo però, rimanda ogni discorso alla fine dell’Europeo. L’obiettivo, se dovesse essere ceduto, è quello di venderlo al prezzo più alto possibile. In questo ambito, Spalletti non sta aiutando. Infatti nelle prime due partite dell’Italia, lo ha fatto giocare 0 minuti. Così è difficile che il prezzo si possa alzare ancora di più. Per capire il futuro di Buongiorno, bisogna aspettare ancora. Certo è che per il Napoli, non si tratta di una trattativa facile. Buongiorno ha fatto una stagione fantastica ed è il giocatore sul quale il Toro può monetizzare di più. Dopo l’Europeo e dopo le vacanze del giocatore inizierà a muoversi qualcosa.

I commenti dei tifosi

Questo un commento che si legge sotto l’ultimo post di Urbano Cairo: “Dacci Buongiorno muoviti Cairo e al suo prezzo no che lo alzi sempre”. Un altro commento invece dice: “Vendi Buongiorno al Napoli che è il suo desiderio lascialo libero non complicare i sogni di un calciatore”. Già nell’ultima estate, l’affare con l’Atalanta non era andato in porto. Qualche tifoso del Toro invece, scrive: “Buongiorno non si vende, faccia cassa con qualcun altro”.