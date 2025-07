Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Napoli accelera per Fabio Miretti, giovane centrocampista classe 2003 di proprietà della Juventus. La società partenopea ha messo il talento bianconero nel mirino e sta cercando di definire i contorni dell’operazione, che potrebbe chiudersi sia a titolo definitivo che con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Le due società stanno dialogando da giorni e la valutazione del cartellino oscilla tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Novità sul fronte mercato per il Pisa, che continua a insistere per M’Bala Nzola. L’attaccante della Fiorentina resta uno degli obiettivi principali del club nerazzurro, deciso a rinforzare il reparto offensivo con un profilo di esperienza e fisicità. Nelle ultime ore, i contatti tra le due società sono proseguiti con rinnovata intensità. Il Pisa sta cercando di accelerare i tempi e spingere per trovare un’intesa con la Fiorentina, nella speranza di chiudere l’operazione il prima possibile.

Ferguson alla Roma

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Evan Ferguson. Dopo essere sbarcato in Italia nella serata di domenica 20 luglio, l’attaccante irlandese ha firmato il contratto che lo legherà al club giallorosso per la stagione 2025/2026. Il trasferimento dal Brighton è stato definito con la formula del prestito con diritto di riscatto,

Non c’è solo il Bologna sulle tracce di Alessandro Zanoli. Nelle ultime ore anche la Fiorentina si è mossa concretamente per il terzino del Napoli, avviando i primi contatti con il club azzurro. Il classe 2000, rientrato a Napoli dopo il prestito al Salernitana, è in uscita e diversi club di Serie A stanno valutando il suo profilo. La Viola, alla ricerca di rinforzi sulle corsie difensive, ha mostrato interesse e potrebbe presto approfondire il discorso con la società partenopea.

Juve-Porto, fatta per la doppia operazione Mario-Costa

La Juventus ha definito una doppia operazione di mercato con il Porto, che coinvolge due giocatori e una valutazione complessiva significativa. Alberto Costa, talento del settore giovanile bianconero, si trasferirà al club portoghese a titolo definitivo per una cifra di 16 milioni di euro. Un investimento importante da parte del Porto, che punta forte sul giovane italiano. In cambio, la Juventus si assicura le prestazioni di Joao Mario. Il terzino portoghese classe 2000, cresciuto nel vivaio dei Dragoes e già con buona esperienza in prima squadra, arriverà alla corte di Igor Tudor per 12 milioni di euro.

Il Milan è a un passo dal chiudere l’operazione per l’arrivo di Pervis Estupinan. Il terzino sinistro del Brighton è atteso a Milano nella giornata di oggi, mercoledì 23 luglio, per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in rossonero. Il club ha accelerato negli ultimi giorni per assicurarsi il giocatore e mettere a disposizione di Max Allegri un rinforzo di spessore per la corsia mancina.