Intesa a un passo per il portiere: una volta firmato l’accordo il serbo lascerà il ritiro per raggiungere Napoli

L’accordo tra il Torino e il Napoli per Vanja Milinkovic-Savic sembra ormai a un passo. I due club avrebbero infatti trovato l’intesa per il trasferimento del portiere nella squadra campione d’Italia per una cifra vicina ai 22,5 milioni di euro.

Più alta, quindi, della clausola da 19.5 fissata dal Torino: sembra che alla base dell’accordo ci sia anche la possibilità di un pagamento dilazionato per l’estremo difensore mentre inizialmente – pagando “solo” la clausola – era previsto il pagamento in un’unica soluzione. In questo modo il Torino incasserà una cifra superiore e nel frattempo potrà definitivamente sbloccare Israel, per il quale è già tutto pronto per le firme, ovviamente dopo l’ok dalle visite mediche.

Milinkovic-Savic è ancora a Prato allo Stelvio

Questa mattina Milinkovic-Savic si è allenato regolarmente con gli altri portieri ma come negli scorsi giorni non ha preso parte alle esercitazioni tattiche. Se tutto dovesse essere confermate lascerà il ritiro qui in Val Venosta prima del termine.