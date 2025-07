Il club granata tratta con Napoli e Venezia per due prestiti con diritto di riscatto. Colpani resta una possibile alternativa

Nel ritiro di Prato allo Stelvio, Marco Baroni continua a lavorare con una rosa incompleta, in particolare sugli esterni offensivi. Il tecnico granata attende rinforzi fondamentali per il suo 4-2-3-1, dove gli esterni e il trequartista rappresentano ingranaggi centrali nel gioco offensivo. I nomi che circolano da giorni sono ormai noti: Cyril Ngonge e Gaetano Oristanio, entrambi profili graditi a Baroni e individuati dalla dirigenza come pedine ideali per completare il reparto.

Ngonge-Torino, accordo sempre più vicino

La trattativa per Ngonge è quella più avanzata. L’esterno belga rappresenterebbe il titolare perfetto per la fascia destra. Arrivato a Napoli lo scorso gennaio, il classe 2000 non è riuscito a trovare spazio nella seconda parte della stagione e ora attende solo il via libera per cambiare aria. Il Torino ha proposto un prestito oneroso con diritto di riscatto: la formula è condivisa da tutte le parti, ma si lavora per trovare l’intesa sulla cifra iniziale del prestito.

Stessa formula anche per Oristanio, trequartista classe 2002 di proprietà del Venezia, che ha ben figurato all’Inter nella stagione 2023/2024. Il suo ruolo naturale potrebbe essere quello di vice Vlasic, ma all’occorrenza può essere impiegato anche da esterno, offrendo a Baroni una soluzione tattica in più.

Colpani, la soluzione in caso di complicazioni

Sul tavolo, però, è stato messo anche un nome alternativo: quello di Andrea Colpani, centrocampista non riscattato dalla Fiorentina. Anche lui è un trequartista puro, con qualità tecniche importanti e una buona visione di gioco. È stato proposto al Toro con la stessa formula degli altri due: prestito con diritto di riscatto. Non è una priorità, ma potrebbe diventare una pista da percorrere qualora una delle due trattative principali dovesse saltare. Il Torino attende, Baroni spera. Per completare il puzzle, servono le tessere giuste e il tempo inizia a stringere.