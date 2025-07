Accordo chiuso per Israel, adesso atteso a Torino. Intanto Milinkovic-Savic aspetta l’ok definitivo per trasferirsi al Napoli

Sono ore caldissime in casa Torino sul fronte portieri. L’accordo con lo Sporting Lisbona per Franco Israel è ormai stato definito: operazione da circa 4 milioni di euro, con il portiere uruguaiano pronto a iniziare la sua avventura in granata. Ancora non è chiaro quando arriverà a Torino ma il trasferimento è ormai certo, con le visite mediche programmate appena sarà tutto formalizzato.

Napoli aspetta Milinkovic-Savic

Tuttavia, per completare il puzzle, resta da sbloccare un altro tassello fondamentale: l’uscita di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è il prescelto dal Napoli per raccogliere l’eredità di Meret, e il Torino attende solo l’ultima conferma per dare il via libera. In questo momento, Milinkovic si trova ancora nel ritiro a Prato allo Stelvio, ma la sua presenza è puramente formale: non partecipa alle amichevoli e si allena a parte con gli altri portieri, lontano dai carichi di lavoro pensati per chi è certo di restare. La sensazione è che la sua avventura con il Torino sia ormai ai titoli di coda. Una volta ricevuta l’intesa definitiva tra i club, Milinkovic-Savic lascerà il ritiro e si trasferirà a Napoli.

Israel verso Torino

L’operazione Israel è strettamente legata a questa uscita: il Torino, infatti, ha voluto chiudere prima per l’ex Juventus per non trovarsi scoperto. I granata verseranno circa 4 milioni allo Sporting Lisbona, ma metà della cifra finirà proprio nelle casse bianconere, che al momento della cessione avevano mantenuto il 50% della futura rivendita. È solo questione di ore: il passaggio di consegne tra i pali del Torino è pronto a compiersi.