Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Prosegue il calciomercato di Serie A. A poco meno di un mese dall’inizio del nuovo campionato, le squadre continuano a lavorare per colmare le lacune delle proprie rose e rinforzare le formazioni. Il Milan spinge per Ardon Jashari.

I rossoneri continuano a corteggiare il centrocampista e Doué dello Strasburgo. Il Napoli piomba su Raheem Sterling. L’inglese non è l’unico nome della Premier League che piace agli azzurri. Il secondo profilo è quello di Jack Grealish, ormai ai margini del Manchester City.

La Cremonese su Colpani

La Cremonese vuole assicurarsi la permanenza in Serie A. Per questo motivo, i grigiorossi sono attivi sul mercato. Dopo l’ufficialità di Giuseppe Pezzella in difesa, il club lombardo lavora anche per Andrea Colpani del Monza. Reduce dalla deludente stagione alla Fiorentina, il “flaco” potrebbe tornare a brillare a Cremona.

Il Pisa continua a lavorare per il “Cholito” Simeone. I nerazzurri hanno avuto nuovi contatti interlocutori con il Napoli per comprendere la fattibilità dell’operazione. Con l’arrivo di Lucca e la titolarità di Lukaku, il figlio d’arte rischia di sparire dai radar di Antonio Conte.

Lecce ed Hellas Verona, rinforzi in difesa

Il Lecce si prepara ad accogliere un rinforzo in difesa. I giallorossi hanno chiuso la trattativa per il terzino Corrie Ndaba dal Kilmaknock, club scozzese. I pugliesi vogliono assicurare a Eusebio Di Francesco una squadra con cui centrare la tranquilla salvezza in Serie A.

L’Hellas Verona piazza un gigante al centro della difesa. I gialloblù hanno prelevato dal Celta Vigo Unai Nunez. Centrale spagnolo, l’ex Atletico Bilbao rinforza la squadra di Zanetti che potrebbe presto perdere Ghilardi. Il difensore piace alla Roma, con i giallorossi che hanno già avanzato un’offerta al Verona.