Il Torino ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 e la successiva partenza in prestito, direzione Slovan Liberec, di Ange N’Guessan

Ange N’Guessan è un nuovo giocatore dello Slovan Liberec. Tramite una nota sul sito, il Torino ha comunicato la cessione a titolo temporaneo del difensore francese.

Oltre all’ufficialità della partenza in prestito del classe 2003, il Toro ha reso noto il rinnovo di contratto del giocatore fino al 30 giugno 2027, con opzione per un terzo anno.

N’Guessan allo Slovan Liberec, il comunicato

Ecco il comunicato del Torino sulla cessione in prestito di Ange N’Guessan allo Slovan Liberec:

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del difensore Ange N’Guessan sino al 30 giugno 2027 con opzione per la stagione 2027-’28.

Successivamente, il Club ha ceduto al Football Club Slovan Liberec, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2026 con opzione per l’ acquisto a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore. Il Torino saluta Ange con un grande in bocca al lupo per questa sua nuova esperienza professionale“.