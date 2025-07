La trequarti granata è in work in progress: dopo l’arrivo di Ngonge, serve ancora almeno un titolare e una riserva

Il Torino ha ufficialmente messo a segno il primo colpo per la trequarti con l’arrivo di Cyril Ngonge. L’esterno offensivo belga arriva per occupare il lato destro nel 4-2-3-1 di Baroni, con il classico piede invertito (è mancino) per cercare soluzioni interne verso la porta. Una scelta precisa, che va a colmare una lacuna tecnica e tattica in quel settore del campo.

L’esterno belga rappresenta un passo importante, ma il cantiere sulla trequarti resta apertissimo. Ad oggi, il Toro ha a disposizione Vlasic come titolare centrale, un giocatore che Baroni considera un punto di riferimento assoluto per la rosa granata. Il croato sarà il perno dietro la punta, salvo colpi di scena.

Njie, la probabile soluzione

Il problema si sposta sull’altro lato del campo. A sinistra, attualmente, l’unico giocatore utilizzabile nel ruolo sarebbe il giovane Njie, profilo di prospettiva ma non ancora pronto per caricarsi sulle spalle la responsabilità di una maglia da titolare. Serve dunque un innesto di qualità per completare il tridente offensivo alle spalle della prima punta e possibilmente anche un altro nome che possa dare profondità alla rosa e ruotare nei tre ruoli dietro all’attaccante.

La fascia sinistra è scoperta

A oggi, il Torino ha quindi bisogno di almeno due innesti offensivi: un titolare per la fascia sinistra e una riserva duttile, capace di coprire più posizioni sulla trequarti. Questo per dare a Baroni rotazioni adeguate e soluzioni multiple, in un reparto che sarà centrale nel nuovo impianto di gioco. Ngonge ha aperto la strada, ma per completare un reparto competitivo in chiave Serie A servono ancora due pedine. Il lavoro sul mercato, dunque, è tutt’altro che finito.