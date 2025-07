L’esterno belga, arrivato ieri a Torino, sta svolgendo le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore granata

Cyril Ngonge è arrivato al passo finale prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. L’esterno belga, arrivato ieri in città, si è presentato questa mattina intorno alle 8.50 al centro di Medicina dello Sport per sostenere le visite mediche di rito. Un passaggio formale ma fondamentale prima della firma sul contratto che lo legherà ai granata.

Ngonge arriva dal Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per una cifra intorno ai 18 milioni e rappresenta uno dei tasselli chiave individuati dal tecnico Marco Baroni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.