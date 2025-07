Chiuso Ngonge, adesso l’obiettivo per la trequarti è Oristanio, esterno offensivo attualmente al club lagunare

Con l’arrivo ormai imminente di Cyril Ngonge, il Torino guarda già oltre per completare il pacchetto esterni del 4-2-3-1 di Marco Baroni. L’obiettivo numero due è Gaetano Oristanio, esterno offensivo attualmente al Venezia, profilo che piace sia per la trequarti che per la corsia offensiva.

Il Toro ha già fatto passi avanti concreti. L’intesa tra i granata e i lagunari per il trequartista è “di massima” e si sta lavorando alla formula: prestito oneroso con diritto, e potenzialmente obbligo, di riscatto. Il classe 2002 è stato protagonista a Venezia con 37 presenze, 3 gol e 3 assist nella stagione precedente. La sua duttilità gli permette di coprire più ruoli: da esterno può svariare verso il centro come secondo attaccante o agire da trequartista. Baroni vede in lui un vice ideale per Vlasic, ma anche una carta utile da giocarsi in caso di necessità offensiva.

Le priorità del Torino

Le priorità dei granata in questo mercato estivo sono ben chiare: rafforzare la trequarti e il reparto portieri. C’è anche l’ipotesi di un terzo esterno, considerata però solo a posteriori (ossia Andrea Colpani). È chiaro che la strategia punta a coprire tutti gli slot offensivi: la fascia destra con Ngonge, quella sinistra o il centro trequarti con Oristanio.

Ecco le cifre per Oristanio

La trattativa con il Venezia procede con ritmi costanti: il club granata non vuole superare una valutazione intorno ai 6 milioni, mentre il Venezia spinge per garantire una plusvalenza al termine dell’investimento. L’intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, condizionato a bonus legati alla permanenza in Serie A (ad esempio 7-8 milioni se raggiunte certe posizioni di classifica), è considerata la soluzione più accettabile da entrambe le parti. Il doppio colpo Ngonge-Oristanio rappresenterebbe una svolta per il progetto offensivo di Baroni, che durante il ritiro a Prato allo Stelvio sta lavorando su soluzioni tattiche ancora incomplete.