Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, giovedì 27 giugno

Prosegue senza sosta il calciomercato di Serie A. Club e direttori sportivi sono impegnati nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere a disposizione dei rispettivi allenatori per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti sulle squadre del campionato italiano.

Il Como sogna in grande

Dopo aver acquistato Belotti ed essersi avvicinato a Dossena del Cagliari, il Como vuole proseguire il calciomercato “da big”. I lariani, su richiesta di Cesc Fabregas, vogliono infatti effettuare un tentativo per Raphael Varane. Il difensore centrale, ex campione del Mondo con la Francia e vincitore di 4 Champions League con il Real Madrid, è svincolato dopo l’esperienza con il Manchester United e ha diverse richieste dall’Europa e non solo.

Ritorno in Italia per Lukaku?

Inter, Roma e ora un’altra big? Terminata l’esperienza in giallorosso, Romelu Lukaku potrebbe tornare in Serie A. Il Chelsea chiede infatti 40 milioni per l’attaccante belga, che potrebbe però muoversi anche in prestito. Il numero 9 è richiesto dal Milan, che deve sostituire Giroud, e dal Napoli. Conte infatti è stato il maggior maestro per Lukaku, che con lui all’Inter ha raggiunto il proprio record di gol in una singola stagione.

Bologna, Gosens si avvicina

In seguito a una stagione super, per il Bologna si prospetta un mercato da Champions League. I rossoblù hanno già chiuso per Holm, l’anno scorso all’Atalanta, e ora puntano ad acquistare anche Gosens. Il laterale mancino, precedentemente all’Atalanta e all’Inter, non ha avuto una buona stagione con l’Union Berlino e vorrebbe tornare in Italia proprio per giocare la Champions. L’accordo tra i due club è molto vicino.

Fiorentina, quasi fatta per Kean

Continua a lavorare in entrata la Fiorentina, che vuole regalare a Palladino una squadra che possa puntare alla Champions League. In questo senso, la viola è al lavoro per portare a Firenze Moise Kean. La Juventus valuta l’attaccante circa 15 milioni di euro, ma la trattativa potrebbe chiudersi a breve sulla base di 12 milioni più bonus.