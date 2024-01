Poco più di 24 ore alla fine del calciomercato: ecco tutte le ultime notizie e trattative di oggi, martedì 30 gennaio

La sessione invernale di calciomercato in Serie A si avvia verso le battute finali. Di seguito tutte le ultime notizie di oggi, martedì 30 gennaio.

Roma, ufficiale Angelino

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Angelino. L’AS Roma è lieta di annunciare l’acquisto di Angelino dal Lipsia a titolo temporaneo, con opzione per il trasferimento a titolo definitivo, fino al 30 giugno 2024. Il giocatore era stato seguito anche dal Torino nelle scorse settimane.

Genoa, fatta per Vitinha

Il Genoa chiude un gran colpo per il reparto offensivo: i rossoblù hanno chiuso per Vitinha dal Marsiglia in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Il giocatore è atteso in città nelle prossime ore. Genoa che ha anche esercitato il riscatto per Malinovskyi, per una cifra di 7 milioni di euro.

Fiorentina-Roma, contatti per Belotti

La Fiorentina avrebbe contattato i giallorossi per chiedere informazioni su Belotti. L’attaccante avrebbe dato disponibilità al trasferimento ma i viola dovrebbero prima trovare una sistemazione a Nzola. Il club è in forte pressing anche per Giovanni Reyna.

Juventus, salta Kean all’Atletico Madrid

Problemi per la cessione di Moise Kean all’Atletico Madrid. Il giocatore è stato valutato dallo staff medico spagnolo che ha riscontrato dei tempi di recupero maggiori rispetto a quelli stimati dai bianconeri. Ecco perché la trattativa può dirsi saltata.

Niang verso l’Empoli

Vicino l’acquisto di Niang per l’Empoli, che lo prenderà a titolo definitivo dall’Adana Demirspor. Il calciatore firmerà un contratto di 6 mesi con opzione fino al 2025.

Napoli, saltato l’arrivo di Nehuen Perez

Dopo le ottime prestazioni di Ostigard il Napoli ha pensato di trattenere il giocatore. Salta a questo punto l’arrivo del difensore bianconero dall’Udinese.