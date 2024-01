Calciomercato Torino / Matteo Lovato sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore sta svolgendo le visite mediche

Matteo Lovato, difensore classe 2000, sta per diventare un nuovo giocatore del Torino. Il difensore sta svolgendo infatti le visite mediche, a breve la firma sul contratto. Arriva dalla Salernitana. Juric lo conosce bene, avendolo fatto esordire in Serie A al Verona.

Juric: missione rilancio

Lovato torna da colui che l’ha lanciato. Dopo stagioni sottotono, a Juric il compito di farlo rinascere. Atalanta (flop), Cagliari (in prestito) e Salernitana (altro flop) sono state le sue squadre dopo il Verona. Le qualità sono tante, il potenziale è alto, ma i contesti non lo hanno aiutato. Adesso è al Toro per rilanciarsi.