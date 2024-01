Gli ultimi aggiornamenti su Yann Karamoh, su cui nei giorni scorsi si era fatto avanti il Lecce di Roberto D’Aversa

Il calciomercato si prepara a vivere le ultime e intense 48 ore di trattative. Tra queste potrebbe esserci quella tra Yann Karamoh e il Lecce, che nelle scorse ore si era fatto avanti per portare l’ivoriano a disposizione di Roberto D’Aversa. L’allenatore giallorosso avrebbe infatti bisogno di un giocatore offensivo in grado di ricoprire più ruoli in attacco e l’ex Parma sembrerebbe il profilo perfetto da portare in Salento.

Karamoh-Lecce: il punto

Nei giorni scorsi il Lecce aveva fatto un timido sondaggio per capire la situazione legata al giocatore ivoriano. Il club giallorosso avrebbe ora trovato l’accordo con Karamoh, ma mancherebbe ancora quello con il Torino. I salentini hanno bisogno di rimpiazzare Strefezza, ceduto in Serie B al Como, e avrebbero individuato nell’ex Parma il profilo ideale. Karamoh gradirebbe la destinazione: l’ivoriano non trova più spazio sotto la guida tecnica di Juric e si trasferirebbe per avere opportunità di giocare. Dopo aver trovato l’intesa con il giocatore il Lecce dovrà ora trovare quella con il Torino. In questa stagione il classe ’98 ha giocato solo 10 partite, per un totale di soli 154′ minuti sul terreno di gioco. Una stagione sicuramente deludente per il numero 7, che è in attesa di scoprire se il suo futuro sarà lontano dalla Mole.