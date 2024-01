Manca sempre meno alla fine della finestra di calciomercato invernale, il Toro è al lavoro per prendere un terzino sinistro e un attaccante

Ormai il gong finale che decreterà il termine della sessione di calciomercato invernale e davvero vicino. Le ultime ore di mercato sono sempre le più intense, le più calde e quelle dove possono verificarsi dei colpi di scena. Sono questi i momenti in cui i vari direttori sportivi cercano di chiudere le trattative e vanno a caccia di occasioni last minute. Il responsabile dell’area tecnica del Toro Davide Vagnati rimane vigile e conosce benissimo quello che è il suo obiettivo, ovvero cercare di vendere Brandon Soppy e Yann Karamoh, ormai sempre più ai margini del Toro, per fare spazio all’interno della rosa granata e così andare a caccia di un attaccante e un terzino sinistro che possano risultare utili a Ivan Juric. Due giocatori che potrebbero fare la differenza e dare una mano alla squadra granata per riuscire a lottare per obiettivi importanti e ambiziosi. Juric tiene le dita incrociate e spera in nuovi innesti, ma nel mentre non perde il focus sulla partita contro la Salernitana. Un match troppo importante per Rodriguez e compagni.

Questione terzino sinistro: a Vagnati piace Kohn

Per quanto riguarda la questione terzino sinistro, Vagnati continua a tenere sott’occhio Derrick Kohn, difensore che milita nell’Hannover. Il giocatore classe 1999 nella scorsa stagione ha fatto molto bene e anche quest’anno sta raccogliendo diverse prestazioni positive. Infatti, fin qui ha collezionato 19 presenze, ha segnato 3 gol e confezionato 4 assist. Il tedesco ex Bayern Monaco punta a compiere un ulteriore salto di qualità. Salto di qualità che potrebbe compiere al Toro con Juric, un allenatore esperto nel lanciare e rilanciare giocatori. Però, perché ciò diventi possibile, bisogna trovare una nuova squadra a Soppy e bisogna chiudere la trattativa per Kohn. Non è semplice, ma neanche impossibile. Le alternative sono Bakker e Cuiabano.

Torino, per l’attacco si continua a seguire Rafa Mir

Infine, per quanto riguarda la questione attacco, come già anticipato il Toro sta cercando di cedere Karamoh per poi cercare di portare Rafa Mir all’ombra della Mole. L’attaccante spagnolo piace al club granata perché è un giocatore che ha dimostrato di avere molte qualità, tra cui un grande spirito di sacrificio. Solo il tempo ci dirà se Vaganti riuscirà a portare un nuovo terzino sinistro e/o un attaccante alla corte di Juric. Quello che è certo è che il tempo stringe.