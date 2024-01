Calciomercato Torino / È stata ufficializzata la cessione di Radonjic al Maiorca, la sua avventura in granata è durata un anno e mezzo

Dopo appena una stagione e mezza è terminata l’esperienza al Torino di Nemanja Radonjic: il trequartista è stato ufficialmente ceduto al Maiorca. Negli ultimi mesi il calciatore serbo era finito ai margini della squadra granata, un po’ per via del cambio di modulo ma soprattutto per questioni comportamentali (tanto da non essere convocato in diverse occasioni). Radonjic in questa sessione di mercato era stato cercato anche dagli americani del San Josè ma il calciatore aveva rifiutato la destinazione, preferendo continuare a giocare in Europa.

La formula

Come si legge dal sito ufficiale, Radonjic è stato ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno con obbligo di acquisto al verificarsi di certe condizioni.