Calciomercato Torino / Brandon Soppy ha trovato l’accordo con la società tedesca, la sua partenza libera il posto per Masina

Adam Masina in entrata, Brandon Soppy in uscita: il terzino francese ha trovato l’accordo con lo Schalke 04 e nelle prossime ore verrà ufficializzato il suo passaggio in prestito dall’Atalanta (squadra che detiene il suo cartellino) al club tedesco. Il numero 93 non rientrava più nei piani di Ivan Juric, che nella prima parte di stagione lo ha fatto giocare pochissimo e quando lo ha impiegato non ha ricevuto le risposte che si attendeva.

Calciomercato Torino: Soppy ha trovato l’accordo con lo Schalke 04

Il Torino da settimane lavorava per interrompere in anticipo il prestito ma l’Atalanta non aveva intenzione di riprendersi il giocatore a meno che non trovasse un’altra squadra disputa da acquistarla. Si era fatto avanti il Nottingham Forest ma il club inglese non ha poi portato l’affondo decisivo, nelle ultime ore è stato invece lo Schalke 04 (squadra che al momento occupa il quindicesimo posto, su diciotto squadre, nella Budensliga 2, la Serie B tedesca, e che vuole risalire la classifica) a portare a termine l’affondo decisivo e ottenere il sì di Soppy.

Con la partenza di Soppy, il Torino ha così potuto chiudere la trattativa per Adam Masina, terzino mancino che arriva in prestito dall’Udinese. Il terzino francese in questo campionato ha collezionato appena 177 minuti con la maglia del Torino, suddivisi in cinque partite. L’ultima presenza è stata contro l’Udinese lo scorso 23 dicembre: la sua avventura sotto la Mole non è certo stata positiva.