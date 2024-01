Calciomercato Torino / Accordo trovato in mattinata per il terzino sinistro italo-marocchino: arriva in prestito dall’Udinese

È Adam Masina il terzino sinistro per Ivan Juric. Un colpo a sorpresa per il Torino, con Davide Vagnati che in mattinata ha trovato l’accordo con l’Udinese per l’arrivo in prestito del calciatore italo-marocchino, che in questa stagione stava trovando poco spazio in Friuli, anche a causa di un infortunio che lo ha limitato nella prima parte di campionato: appena quattro spezzoni di partita finora, per un totale di sessanta minuti giocati in campionato.

Chi è Masina

Masina è atteso a Torino già nella giornata di oggi (tra il tardo pomeriggio e la serata), poi svolgerà le visite mediche di rito e firmerà il contratto con quelle che almeno fino al termine della stagione sarà la sua nuova squadra. Classe 1994, Masina è un terzino di spinta dotato anche di un fisico importante (è alto 1,91 metri). È cresciuto calcisticamente nel Bologna con cui si è messo in luce ha partire dalla stagione 2014/2015. Nel 2018 si è trasferito in Inghilterra, al Watford, ed è pi tornato in Italia nel 2022 quando è passato all’Udinese. Può vantare sei presenze nella nazionale Under 21 italiana, anche se ha poi scelto successivamente di vestire la maglia del Marocco, con cui finora ha disputato sedici presenze.

Calciomercato Torino: Masina prende il posto di Soppy

La trattativa per l’arrivo di Masina al Torino si sbloccato dopo che Brandon Soppy ha trovato l’accordo con lo Schalke 04. Il terzino francese è infatti in procinto di trasferirsi in Germania: la società granata e l’Atalanta interromperanno in anticipo il contratto stipulato in estate e Soppy sarà libero di firmare con la società tedesca, che sta attraversando un momento di grande difficoltà e si trova ora nelle ultime posizioni della Budensliga 2, la Serie B tedesca, ma ha l’obiettivo di risalire la classifica. Non appena è arrivato il sì di Soppy allo Schalke 04, Vagnati ha potuto chiudere la trattativa con l’Udinese per portare alla corte di Ivan Juric il terzino di piede mancino che l’allenatore chiedeva: per l’appunto Masina.