Rinforzo in attacco per il Torino. Si tratta, come nel caso di Masina, di un colpo a sorpresa. Fatta per l’arrivo in granata di David Okereke. L’attaccante arriva dalla Cremonese, in prestito con diritto di riscatto. A breve visite mediche e firma. Si tratta di un piede destro, molto duttile, che può giocare dappertutto in zona avanzata.

