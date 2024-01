Calciomercato Torino / Non si molla Rafa Mir: in programma un incontro tra Vagnati e l’agente dell’attaccante

Ultimi giorni di mercato caldissimi in casa Toro. Se da un lato il club è totalmente sull’attenti per quanto riguarda il difensore, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Buongiorno, dall’altro Vagnati & co non mollano Rafa Mir. Nonostante il buon ingresso di Pellegri nella sfida contro il Cagliari, il quale aveva anche segnato un gol poi annullato per fuorigioco, la società è ancora interessata all’attaccante spagnolo, e vuole lavorare in questi ultimi giorni con l’obiettivo di chiudere per lui. Il club ha già trovato un accordo di massima con il Siviglia basato su un prestito con diritto di riscatto (andrebbero limati i dettagli). Lo spagnolo, però, non è convinto di lasciare l’Andalusia a stagione inoltrata, e per questo motivo serviranno ulteriori incontri con il suo procuratore per incentivarlo a vestire la maglia granata. Per questo motivo, nelle prossime ore il direttore tecnico del Toro e il suo agente si incontreranno per chiarire la situazione e cercare di ottenere il sì da parte dello stesso calciatore.

I numeri di Rafa Mir

Nonostante in questa prima parte di stagione l’attaccante 26enne abbia segnato solamente due reti in Liga, nelle passate stagioni il bottino era più grosso. Nella stagione 2022/2023 sono arrivate 8 reti tra campionato, coppa spagnola e Champions League, a dimostrazione della sua esperienza anche in ambito internazionale. La stagione più prolifica con la maglia del Siviglia, invece, è quella 2021/2022, in cui ha messo a referto 13 reti in 47 presenze. Attaccante più di sacrificio che bomber di razza, Rafa Mir si trova a suo agio maggiormente in coppia, e sarebbe quindi perfetto per gli schemi di Ivan Juric. Nonostante ciò, serve uno sforzo importante da parte della dirigenza e in particolare di Davide Vagnati per convincerlo a muoversi in questa sessione di calciomercato, soprattutto negli ultimi giorni, per consegnare a Ivan Juric un’alternativa in più in attacco dopo che Demba Seck è stato ceduto in prestito al Frosinone e Nemanja Radonjic, nonostante la smentita di Urbano Cairo di qualche giorno fa, resti sul mercato in attesa di un’offerta ritenuta congrua.