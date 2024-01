Calciomercato Torino / Si teme un lungo stop per Buongiorno: Vagnati punta su Ostigard o Kumbulla per sostituirlo

Non solo notizie positive uscendo dall’Unipol Domus di Cagliari per il Torino. Alla grande felicità per la vittoria, infatti, si oppongono l’ansia e la paura scaturite dalle precarie condizioni di Alessandro Buongiorno. Il vice capitano granata, infatti, è uscito dal campo nella sfida di venerdì riportando una lussazione alla spalla, e adesso sono da capire i tempi di recupero. Lunedì il difensore si sottoporrà a una visita specialistica che renderà noto se dovrà attuare una terapia conservativa o se operarsi, e in caso di quest’ultima scelta lo stop sarebbe molto lungo (circa tre mesi). In questo senso, la dirigenza granata ha iniziato a guardarsi intorno sul mercato, per capire chi eventualmente potrebbe sostituire il numero 4. I nomi in pole, in questo momento, sono quelli di Leo Ostigard e di Marash Kumbulla – con il secondo che rappresenta una novità delle ultime ore nei pensieri del club.

Duello in vista

Entrambi i giocatori interessano molto alla dirigenza granata, ma le operazioni legate ai loro possibili acquisti non sono affatto semplici. Il norvegese, infatti, è in uscita dal Napoli ma è richiesto da diverse squadre in Serie A, tra cui Genoa, Udinese e soprattutto Roma. Inoltre, Mazzarri lo ha schierato titolare nello scontro diretto contro la Lazio, quasi come a indicare che nonostante le voci il calciatore non è fuori progetto e quindi non verrà svalutato. Dall’altro lato, il nome più apprezzato da Juric è quello di Kumbulla, che lui conosce bene. Il difensore albanese, infatti, ha avuto il proprio exploit a Verona proprio sotto la guida del tecnico croato, che lo rivorrebbe con sé anche a Torino. A differenza del norvegese del Napoli, il giocatore giallorosso non ha ancora giocato una partita in stagione a causa di un infortunio al legamento crociato prima e di un problema agli adduttori poi. Inoltre, l’arrivo di Huijsen dalla Juventus lo ha fatto scendere ancor di più nelle gerarchie, motivo per cui la sua valutazione in questo momento non è molto alta.