Alessandro Buongiorno è uscito malconcio dalla gara vinta contro il Cagliari: problema alla spalla per il difensore

Brutte notizie per Ivan Juric giungono dall’Unipol Domus. Alessandro Buongiorno, infatti, è uscito malconcio dalla gara contro il Cagliari e per il difensore granata si sospetterebbe una lussazione alla spalla destra. Al termine del match anche Ivan Juric ha parlato delle sue condizioni: “Buongiorno è da valutare, speriamo bene perché siamo pochi”. Saranno dunque ore di apprensione per i tifosi del Toro, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul problema accusato dal numero 4. Buongiorno era comunque diffidato e a causa dell’ammonizione rimediata contro gli uomini di Ranieri sarà costretto a saltare la prossima giornata di Serie A. Da capire, in caso la diagnosi venisse confermata, se il difensore riuscirà a recuperare per la gara contro il Sassuolo, in programma il prossimo 10 febbraio.