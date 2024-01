Il calciomercato entra nel vivo con la sessione di gennaio: ecco tutte le ultime news sulle mosse delle squadre di Serie A

È iniziata la fase rovente del calciomercato, il quale terminerà giovedì 1 febbraio alle ore 20. Si entra nella fase clou delle trattative, con la maggior parte dei club che adesso faranno di tutto per chiudere le operazioni inerenti ai calciatori ai quali sono interessati. Tra i club più attivi c’è la Roma, che vuole regalare due colpi prima della fine della sessione a De Rossi. In primis, i giallorossi vogliono chiudere il più presto possibile per Angelino, il quale ha già dato il suo ok per il trasferimento. Dopodiché, l’obiettivo di Tiago Pinto è Tommaso Baldanzi. Il trequartista dell’Empoli, che non ha giocato molto in stagione a causa di problemi fisici, ha segnato ieri contro la Juventus e il suo prezzo è lievitato nuovamente.

Juventus, definito il prestito di Kean

A proposito di Juventus, se i bianconeri hanno comunicato di non voler più fare acquisti il discorso è diverso per quanto riguarda le uscite. Il direttore sportivo Giuntoli, infatti, ha trovato un accordo con l’Atletico Madrid per la cessione in prestito secco oneroso di Moise Kean sotto la guida del Cholo Simeone. I bianconeri riceveranno una cifra intorno a 500mila euro per il trasferimento di 6 mesi, mentre l’attaccante italiano potrà cercare maggior minutaggio per provare a strappare una convocazione in ottica Europeo.

Cagliari, ufficiale Goldaniga al Como

L’unica ufficialità di giornata sino a questo momento è rappresentata dal passaggio di Goldaniga dal Cagliari al Como. Il difensore, assente nell’ultima sfida dei sardi contro il Toro, scende così di categoria per sposare il progetto dei lagunari, i quali puntano la Serie A. La squadra allenata da Roberts e rappresentata da Fabregas, infatti, conta diversi nomi di categoria maggiore, tra cui l’ex granata Simone Verdi.