Calciomercato Torino / L’infortunio alla spalla di Buongiorno preoccupa, Vagnati ha avviato i contatti per il difensore norvegese

Quell’infortunio alla spalla occorso ad Alessandro Buongiorno nel finale di Cagliari-Torino sta destando parecchie preoccupazioni in casa granata, per questo motivo il dt Davide Vagnati ha iniziato immediatamente a pensare a un eventuale sostituto da portare alla corte di Ivan Juric in questi ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato: nella giornata di sabato ha avviato i contatti con il Napoli per Leo Ostigard. Il centrale norvegese non rientra nei piani di Walter Mazzarri ed è in uscita dalla squadra partenopea, motivo per cui l’affare sarebbe tutt’altro che impossibile da portare a termine.

Calciomercato Torino: Ostigard ai margini del Napoli dopo l’arrivo di Mazzarri

Vagnati è al lavoro per un prestito fino al termine della stagione del difensore ma vorrebbe anche avere una clausola per il diritto di riscatto da poter eventualmente esercitare a fine stagione. Ostigard in questa stagione ha collezionato diciannove presenze tra campionato e coppe (segnando anche due reti) ma quasi tutte sotto la gestione Rudi Garcia, finendo poi in panchina da quando sulla panchina azzurra è arrivato il tecnico toscano. Al Napoli percepisce uno stipendio di 950.000 euro a stagione, una cifra che rientra nei parametri del Torino e che renderebbe fattibile l’affare. Su Ostigard però è vivo anche l’interesse di diverse altre società di Serie A, come per esempio l’Udinese, che garantirebbe al centrale norvegese un posto da titolare in difesa.

Attesa per le condizioni di Buongiorno

Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti tra le parti ma Vagnati vuole prima capire per quanto tempo Buongiorno dovrà restare ai box, ma attende anche di capire come proseguirà la trattativa con la Salernitana per Matteo Lovato: se dovesse arenarsi, le quotazioni di Ostigard salirebbe ulteriormente in casa di partenza di David Zima (nelle prossime ore sono previsti nuovi colloqui con l’Amburgo). Novità sul fronte Ostigard, ma anche per quel che riguarda le condizioni di Buongiorno, sono previste a stretto giro di posta.