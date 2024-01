L’allenatore della Salernitana ha parlato del difensore in vista della prossima gara contro la Roma: il Torino insiste

Il Torino e Davide Vagnati proseguono la ricerca ai rinforzi da mettere a disposizione di Ivan Juric per la prossima stagione. Tra gli obiettivi granata c’è Matteo Lovato, difensore centrale in forza alla Salernitana. Il Torino sta insistendo per portarlo all’ombra della Mole, in attesa di sviluppi sulla cessione di Zima. Sul ceco c’è l’Amburgo, ma persiste il problema della formula relativa all’operazione. I tedeschi lo vorrebbero in prestito, mentre il Torino vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Al momento l’accordo non è ancora definito, ma c’è ottimismo di poterlo trovare nelle prossime ore. Intanto Filippo Inzaghi ha parlato di Lovato in conferenza stampa, in vista della prossima gara contro la Roma.

Le parole di Inzaghi su Lovato

Durante la conferenza stampa di presentazione del match contro i giallorossi Inzaghi ha parlato così di Lovato e del mercato: “Se guardo il mercato devo giocare solo io. Lovato non deve farsi condizionare da un errore. Il vero Lovato lo abbiamo già visto a Napoli. Sedici, diciassette giocatori utilizzabili ci saranno: bastano e avanzano per giocare questo tipo di partite e lo abbiamo già fatto”. Parole che testimoniano la fiducia dell’allenatore di avere a disposizione il ragazzo nei giorni a venire. Il Torino comunque non molla la presa e sta insistendo per metterlo a disposizione di Juric. Quel che è certo è che se Inzaghi dovesse decidere di liberarlo non lo farà prima della gara contro gli uomini di De Rossi, in programma per lunedì 29 gennaio.

Un affare da ultimi giorni di mercato

Ecco perché il Toro dovrà lavorare duro negli ultimi giorni di mercato per assicurarsi le prestazioni del giocatore. Saranno giorni frenetici quelli che porteranno al gong della sessione invernale di calciomercato, ma la società farà tutto il possibile per accontentare Ivan Juric e completare la rosa.