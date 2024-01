Calciomercato Torino / Si prova a chiudere l’acquisto di Ostigard nei primi giorni della settimana: oggi nuovi contatti con il Napoli

Tra una partita e un’altra, la dirigenza granata cerca di migliorare la rosa a disposizione di Juric. Il reparto che necessita maggiormente di una rivisitazione è certamente la difesa, che dopo Schuurs potrebbe perdere Buongiorno per tanto tempo. Il vice capitano granata ha terminato la partita dell’Unipol Domus con un grave problema alla spalla, e gli accertamenti dei giorni seguenti hanno evidenziato una lussazione. Il numero 4, dopo una visita specialistica, dovrà capire se svolgere una terapia conservativa o se operarsi, e in quest’ultimo caso potrebbe stare fuori addirittura tre mesi. Per questo motivo, prima di muoversi sul mercato, Vagnati e Cairo attendono di capire quali saranno i tempi di recupero del centrale.

All-in per Ostigard?

In ogni caso, con tutta probabilità, prima della fine del mercato fissata per giovedì il Torino avrà un nuovo difensore, o due se dovessero arrivare notizie negative sul fronte Buongiorno. La situazione legata al vice capitano, i troppi infortuni e la probabile partenza di Zima impongono un’attenta osservazione, e per questo motivo già nella giornata di oggi Vagnati & co avranno contatti con il Napoli per capire qualcosa di più su Ostigard. Il centrale norvegese è in uscita dalla squadra campione d’Italia (nonostante la titolarità nella sfida contro la Lazio) e interessa molto alla dirigenza granata, che deve però fare i conti con la concorrenza della Roma e dell’Udinese. I friulani stanno per vendere Nehuen Perez proprio ai campani, e per sostituirlo hanno messo gli occhi sul numero 55. Per anticipare la concorrenza della squadra allenata da Cioffi, quindi, Vagnati ha in programma un incontro con Meluso, direttore sportivo del Napoli, già in giornata. Oltre lui, però, la dirigenza è molto attenta sulle situazioni legate a Lovato e Kumbulla.

In 3 per 2 maglie

Come detto, infatti, se Buongiorno dovesse fermarsi per tanto tempo, è probabile che il club prenda due difensori. In questo caso gli altri nomi osservati sono Lovato e Kumbulla. Il primo è seguito ormai da parecchio tempo, e potrebbe arrivare nel caso in cui Zima dovesse partire. Così come per Ostigard, anche per Lovato c’è il forte interesse dell’Udinese, che nella giornata di ieri ha intensificato i contatti con la Salernitana per cercare di trovare un accordo: c’è stato un avvicinamento importante tra le parti ma il Torino spera di avere ancora dei margini per inserirsi nella trattativa. Per quanto riguarda Kumbulla, invece, oltre a essere ai margini del progetto giallorosso è anche molto legato alla figura di Juric, che lo ha fatto esplodere a Verona e che lo rivorrebbe con sé a Torino; lui, quindi, si giocherebbe il posto con Ostigard per sostituire eventualmente il vice capitano. Fase di ragionamenti, quindi, in attesa di novità sul caso Buongiorno.