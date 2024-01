Calciomercato Torino / La partenza di Brandon Soppy sbloccherebbe l’arrivo in granata di un terzino sinistro

Il Nottingham Forest ha preso i primi contatti con l’Atalanta per Brandon Soppy: una notizia che interessa molto da vicino anche il Torino. E non solo perché il francese è, al momento, un calciatore granata ma perché la sua eventuale partenza permetterebbe di liberare un posto sulle corsie esterne per portare alla corte di Ivan Juric quel terzino di piede mancino che il tecnico ha richiesto.

Calciomercato Torino: Soppy piace in Inghilterra

Ma andiamo con ordine. Soppy la scorsa estate si è trasferito al Torino dall’Atalanta con la formula del prestito con diritto di riscatto, in questi mesi ha però trovato pochissimo spazio e quando ha giocato non ha convinto. Motivo per cui la società Juric vorrebbe un nuovo elemento sulla fascia sinistra: Urbano Cairo e Davide Vagnati sono però stati chiari a tal proposito, gli eventuali acquisti arriveranno solamente dopo le uscite. L’Atalanta non ha intenzione di riprendersi il giocatore e per questo ha fatto sapere che è disposta a interrompere in anticipo il contratto solamente nel caso in cui Soppy dovesse trovare un’altra sistemazione.

Ora si attendono gli eventuali sviluppi della trattativa con il Nottingham Forest: se Soppy e l’Atalanta troveranno l’accordo con il club inglese, il Torino potrà poi provare a chiudere per quel terzino di piede mancino richiesto da Juric.