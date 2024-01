Calciomercato Torino / I cechi sono vicinissimi al difensore del Torino: a differenza dell’Amburgo la formula ha convinto granata e giocatore

Di spazio ne ha avuto pochissimo anche dopo il rientro dall’infortunio: ecco perché le voci di mercato che riguardano Davis Zima si sono moltiplicate nelle ultime settimane. E l’ultima squadra ad essersi avvicinata al difensore, in ordine di tempo, è lo Slavia Praga. Il ceco ha dunque estimatori anche in patria, mentre a muoversi erano stati in precedenza i tedeschi dell’Amburgo. A fare la differenza la formula, perché lo Slavia Praga acquisterebbe il cartellino e il difensore partirebbe così a titolo definitivo (mentre l’Amburgo spingeva per il prestito).

Calciomercato Torino: Zima vicino al ritorno allo Slavia Praga

Quello dello Slavia Praga è stato un autentico blitz, con i contatti che si sono intensificati nelle ultime ore. Zima ha già indossato la maglia biancorossa dello Slavia Praga per un anno e mezzo, dal gennaio del 2020 fino all’estate del 2021, quando poi era approdato proprio al Torino a titolo definitivo per 5,4 milioni di euro. Una scommessa da parte del dt Davide Vagnati che però non è stata totalmente vinta: il difensore in questi due anni e mezzo non è riuscito a imporsi, ha giocato poco e ora si appresta a tornare in patria, dopo essere stato cercato dall’Amburgo, squadra che milita nella seconda divisione tedesca.

Calciomercato Torino: Lovato il sostituto

Restano da limare gli ultimi dettagli della trattativa ma filtra ottimismo riguardo al fatto che l’accordo possa essere definito nelle prossime ore, tanto che il Torino ha accelerato anche per il sostituto di Zima, trovando l’accordo con la Salernitana per Matteo Lovato, che nella giornata di domani potrebbe già essere nel capoluogo piemontese.