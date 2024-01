Calciomercato Torino / Trovata l’intesa con la Salernitana e con il difensore: domani Lovato può arrivare in Piemonte

Matteo Lovato a breve potrebbe diventare un calciatore del Torino. Il difensore ha infatti trovato l’accordo con la società granata, nonostante nelle scorse ore si sia fatta avanti l’Udinese, e già nella giornata di domani potrebbero esserci sviluppi, con il giocatore che è atteso in Piemonte. Questa sera Lovato è impegnato con la Salernitana nel posticipo contro la Roma ma, anche per le questioni legate al mercato, il tecnico Pippo Inzaghi ha preferito lasciarlo in panchina, escludendo dall’undici titolare.

Calciomercato Torino: Lovato vicino

L’arrivo di Lovato, come è noto, è legato alla partenza di David Zima, che è vicino al ritorno allo Slavia Praga. Non appena verrà definitiva la cessione del centrale ceco, il Torino chiuderà l’operazione per il difensore italiano, che tornerà così a lavorare insieme a Ivan Juric, il tecnico che lo aveva lanciato ai tempi del Verona. Negli ultimi anni a Salerno non è riuscito a confermarsi e le sue stagioni sono state al di sotto delle aspettative: al Torino vuole rilanciarsi e l’ha preferito all’Udinese anche per il fatto che ritroverà un allenatore che lo stima e che sa come valorizzarlo.

Calciomercato Torino: dove gioca Lovato?

Lovato con Juric, nella difesa a tre del Verona, giocava come centrale, nella posizione in cui è solito agire Alessandro Buongiorno ma nel quale c’è anche Saba Sazonov, il difensore veneto può però agire anche come braccetto, una posizione che ha ricoperto proprio a Salerno, giocando sia sul centrodestra che sul centrosinistra.