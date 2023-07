Calciomercato Serie A / Tutte le news e le trattative di oggi, venerdì 30 giugno: Morata tra Roma e Milan. Lazio su Orsolini

L’inizio del calciomercato è sempre più vicino ma i club di Serie A hanno già aperto le danze. Sono infatti cominciati ufficialmente i giri di valzer che li stanno vedendo protagonisti. Tra gli argomenti di spicco ci sono i ritorni in Serie a e tra questi quello di Alvaro Morata. Tornato all’Atletico Madrid dopo un’avventura in bianconero, l’attaccante sembrerebbe essere pronto a dare un’altra chance al Bel Paese. In pole position per lui ci sono Roma e Milan, entrambe a caccia di qualità per il reparto offensivo. I giallorossi, che lo vorrebbero per sopperire allo stop di Abraham, sono in vantaggio. Per i rossoneri, sarebbe l’alternativa perfetta a Giroud. Il duello si sposta quindi su palcoscenici diversi dal rettangolo verde.

Lazio, Berardi o Orsolini per Sarri

Anche la Lazio è nel mezzo di diverse trattative. Prosegue il corteggiamento per Marcos Leonardo, centrocampista brasiliano classe 2003. I biancocelesti vogliono mettere sul piatto una cifra attorno ai 10 milioni, ma resta una distanza di 3 milioni col Santos per affondare il colpo. C’è piìoin necessità di rinforzare anche altri settori di campo. Sulla lista dei desideri di Sarri si è aggiunto il nome di Domenico Berardi, sogno proibito del tecnico. Il suo approdo alle Aquile è però minato da Milinkovic-Savic: solo una sua cessione potrebbe aiutare la cuasa del club. Diverso è invece per Orsolini, più abbordabile e in uscita dal Bologna.

Serie A, il mercato delle altre

C’è chi invece ha già chiuso delle trattative e attende solo firma e visite mediche. Tra questi, l’Atalanta, in attesa del nuovo rinforzo Kolasinac, giocatore in arrivo dall’Olympique Marsiglia con cui hanno ottenuto un accordo verbale. Il suo arrivo è previsto a inizio prossima settimana per ultimare i dettagli e procedere con l’ufficialità. Tra le lombarde, l’Inter lavora a uno scambio con la Salernitana: in ballo ci sono Bonazzoli per i nerazzurri e Oristano per gli Ippocampi. Tra invece gli ex Serie A pronti a cambiare strada, c’è Ibarbo, che si trasferirà in Sudamerica: è infatti stato trovato un accordo con l’America de Cali, stessa squadra dell’ex Toro Iago Falque.