Calciomercato Torino / Juric subito accontentato sul fronte mercato con l’arrivo dell’esterno del Cagliari

“Adesso perderemo un po’ meno giocatori, in questo anno è stata dura, difficile. Quello che è successo lo scorso anno è stato molto pesante, siamo riusciti a sostituire qualcuno e altri no, diventa difficile così“, Juric parlava così in una delle ultime conferenze stampa di stagione. Fare la voce grossa però ogni tanto porta frutto e l’inizio del calciomercato granata ne è una riprova. Dopo il rinnovo di Djidji, fortemente voluto dal tecnico, ecco l’arrivo di Bellanova, primo acquisto del Torino per la prossima stagione (manca solo l’ufficialità): segnali positivi ma sopratutto con tempistiche e modi differenti rispetto al passato, che lasciano presagire cose buone.

Juric, dal Cagliari il primo regalo

Migliorare per lavorare meglio: Juric lo ha ribadito più e più volte, inserendolo tra le prerogative per la sua permanenza e le sue richieste sembrerebbero essere state ascoltate. È infatti arrivato il primo regalo per lui. Direttamente dal Cagliari, ecco il classe 2000 Raoul Bellanova, approdato sotto la Mole per 7 milioni più bonus, con un quadriennale da 1.1 milioni a stagione. Un colpo non indifferente per rinforzare gli esteerni e lo dimostra l’interesse dell’Inter nel volerlo trattenere.

Bellanova, pronto per il Toro

Ad avere la meglio però, la possibilità di lavorare con un tecnico come Juric ma soprattutto giocare. È infatti stata questa la motivazione principale che ha spinto il giovane talento a cambiare aria. A giovarne, i granata che, dopo Djidji e Karamoh, vantano un secondo colpo in anticipo rispetto all’inizio ufficiale del mercato. Bellanova, che ha di recente terminato l’avventura con gli Azzurrini all’Europeo U-21, è atteso direttamente a Pinzolo per cominciare a integrarsi.