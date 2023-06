Calciomercato Torino / Raoul Bellanova ha firmato il contratto con la società granata, a breve l’ufficialità

Raoul Bellanova sta per diventare ufficialmente un calciatore del Torino. Il terzino si è recato in serata negli uffici milanesi di Urbano Cairo e, con tanto di maglia delTorino addosso, ha firmato il contratto che lo legherà alla società granata. “Primo colpo di mercato: il giovane e promettente Raoul Bellanova al Toro!” è stato il commento del presidente Urbano Cairo su Instagram.

Calciomercato Torino: Bellanova i dettagli dell’accordo

Bellanova, che è appena rientrato dall’Europeo Under 21 dove è stato uno dei protagonisti della non troppo felice spedizione azzurra, ha firmato un contratto per quattro anni, fino al 2027. Il Torino lo ha acquistato a titolo definitivo a una cifra intorno agli 8 milioni di euro.