Calciomercato Serie A / Le notizie, domenica 30 giugno, di calciomercato in Serie A: Noslin a un passo dalla Lazio, Como su Varane

La rassegna giornaliera sul calciomercato della Serie A si apre con un’ufficialità. Douglas Luiz è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista brasiliano, proveniente dall’Aston Villa, in cui ha militato dal 2019 al 2024, firma un contratto fino al 30 giugno 2029. A renderlo noto è la stessa società bianconera attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Lazio, Noslin libera Castellanos

A un passo dalla chiusura è il passaggio di Tijjani Noslin dall’Hellas Verona alla Lazio. La società biancoceleste verserà 15 milioni di euro nelle casse degli scaligeri, mentre l’entourage dell’olandese si è accordato col club capeggiato da Claudio Lotito per un contratto quinquennale a 1.5 milioni di euro a stagione. Con l’arrivo di Noslin, la Lazio può lasciare partire Valentin Castellanos, individuato dal Girona per sostituire il partente Artem Dovbyk.

La Roma risponde con Le Fée

Restando nella capitale, la Roma mette gli occhi su Enzo Le Fée. Il centrocampista francese classe 2000 è uno degli obiettivi di Daniele De Rossi, ma prima c’è da convincere il Rennes proprietario del cartellino. La richiesta del club, che da poco ha nominato Frederic Massara come nuovo direttore sportivo, è di 15 milioni di euro.

Como, Varane è più di un sogno

A prendersi la scena in questa primissima fase di calciomercato estivo è sicuramente il Como. I movimenti della società neopromossa hanno ben poco a che fare con quelli di una società che mancava dalla massima serie addirittura dal 2003. Dopo il colpo Belotti, i lariani stanno trattando per affidare a Cesc Fabregas un giocatore di caratura mondiale come Raphael Varane del Manchester United. Il francese si trova attualmente a Como per valutare la proposta del club di proprietà tailandese, ma non c’è nulla di deciso: su di lui rimane in pressing anche la Roma.

Il Monza aspetta Szczesny

A qualche chilometro dal Lago di Como, troviamo Monza e la società guidata da Adriano Galliani, che da poco ha salutato Michele Di Gregorio, il nuovo numero uno della Juventus. Per sostituirlo, i brianzoli guardano proprio in casa bianconera, a un nome di alta caratura come Wojciech Szczesny, la cui trattativa per il passaggio all’Al Nassr è attualmente in stand-by. Il Monza, per questo, ci spera.