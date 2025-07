Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Prosegue il calciomercato estivo della Serie A. I club sono al lavoro per colmare le lacune che si sono presentate lungo il corso della passata stagione e migliorare il proprio organico. Il Milan prosegue i contatti con il Club Bruges per Ardon Jashari.

Sono ore cruciali per il futuro del centrocampista svizzero, vicino ai rossoneri. Il Napoli prosegue i lavori nel reparto avanzato. Gli azzurri sono allo scambio di documenti con il PSV per Noa Lang. Il ds Manna lavora per portare in Campania Lucca e Nunez. Per l’attaccante italiano il Napoli ha offerto circa 34 milioni all’Udinese. Per il sudamericano, invece, gli azzurri hanno messo sul piatto del Liverpool una proposta da 55 milioni di euro, bonus compresi.

Cagliari, colpo Borrelli

Il Cagliari piazza il colpo in attacco. I rossoblù hanno ottenuto l’ok definitivo di Gennaro Borrelli del Brescia. La punta firmerà un quadriennale. Ai sardi piace il difensore del Genoa Alessandro Marcandalli. Il Cagliari lavora al prestito per il centrale classe 2002.

Sempre lato Genoa, i rossoblù hanno accolto Nicolae Stanciu. Il trequartista rumeno ha svolto le visite mediche con il Grifone ed è pronto a giocare alla corte di Patrick Vieira. Il Lecce rinforza l’attacco. I giallorossi hanno ufficializzato l’arrivo di Francesco Camarda. Il giovanissimo talento è arrivato in Salento in prestito dal Milan.

Roma, avanti con Svilar. A Pisa idea Cutrone

Roma-Svilar, avanti insieme. I giallorossi e il portiere hanno trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, con l’estremo difensore che lega al club capitolino per 5 anni a 4 milioni di euro a stagione. Dopo la promozione, il Pisa vuole rimanere in Serie A. Per questo motivo, i toscani pensano a Patrick Cutrone per assicurarsi un goleador a prezzo accessibile.

L’Hellas Verona continua a spingere per il ritorno di Nicolas Valentini, attualmente in forza alla Fiorentina. I gialloblù hanno avviato una trattativa con il club viola per acquistare nuovamente il centrale argentino.