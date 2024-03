La gara tra Udinese e Torino vedrà affrontarsi in campo Lorenzo Lucca e Duvan Zapata: i numeri dei due attaccanti

Archiviata la sfida contro il Napoli il Torino si prepara ad affrontare un’altra trasferta. Questa volta gli uomini di Juric affronteranno l’Udinese al Bluenergy Stadium, con l’obbiettivo di ritrovare la vittoria dopo quattro gare senza successi. I granata hanno infatti perso contro Lazio e Roma e pareggiato contro Fiorentina e Napoli, scivolando all’undicesimo posto e a -9 dalla posizione utile alla qualificazione in Europa. Sarà una gara all’insegna della fisicità quella del sabato pomeriggio: ad affrontarsi sul terreno di gioco ci saranno Lorenzo Lucca e Duvan Zapata, che saranno faccia a faccia con il proprio passato.

I numeri di Lucca

Lorenzo Lucca sta vivendo una delle sue stagioni migliori sotto il punto di vista realizzativo. In 28 presenze di Serie A l’attaccante bianconero ha realizzato 7 reti e 3 assist, in una squadra che dall’inizio della stagione naviga nei bassifondi della classifica. Lucca fa della stazza e della forza fisica le sue caratteristiche principali e Buongiorno sarà costretto a un duro lavoro per cercare di limitarlo. Basti pensare che l’attaccante è alto più di due metri, il che lo rende particolarmente pericoloso su cross e palle inattive. L’ultima rete proprio a Roma contro la Lazio, nell’ultima vittoria degli uomini di Cioffi. Un gol che gli darà senza dubbio morale in vista della sfida contro il Toro, in cui farà di tutto per riconfermarsi spinto dal tifo di casa.

Il momento di Zapata

Duvan Zapata non segna da due partite, ma è reduce da un periodo di forma strepitoso. Nelle ultime 8 ha messo a segno 4 reti, 3 di queste lontano dal Grande Torino. Un dato che fa ben sperare in vista della trasferta di Udine, in cui dovrà fare a sportellate con i rocciosi difensori bianconeri. Il colombiano sembra essere tornato ad alti livelli dopo un periodo difficile, in cui ha faticato a buttarla dentro. Ora sfiderà il suo passato: ha infatti vestito la maglia bianconera per due stagioni, per un totale di 19 gol e 8 assist in 64 presenze.