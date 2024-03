Juric, in conferenza stampa, è stato critico su Okereke ma soprattutto su Kabic: “Non è pronto, deve lavorare tanto”

Come di consueto, prima della trasferta di Udine, Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi toccati dal tecnico. Nella parte finale, si è espresso anche su David Okereke e Uros Kabic. L’allenatore di Spalato, sui due, è stato critico. Soprattutto sul secondo. Su Okereke, ha detto: “Top, è un attaccante esterno che ha però caratteristiche diverse da Radonjic o Brekalo. E’ un po’ penalizzato dal fatto che in quella zona tende ad allargarsi Zapata. Ma lo vedo al top, voglio dargli minuti”. Finora, il numero 21 ha giocato pochissimo. A gennaio hanno salutato Radonjic, Seck e Karamoh. Juric però continua a fare giocare Sanabria e Zapata, alternandoli con Pellegri. Okereke non è mai partito titolare. Come spiegato da Juric, che vuole comunque dargli minuti, il problema sono le caratteristiche e quindi la posizione in campo. Zapata gioca sempre e Okereke tende ad occupare la sua posizione. Insieme farebbero fatica, pestandosi i piedi. Il nigeriano però si allena bene ed è sul pezzo.

Kabic non è pronto

Su Kabic invece, Juric ha detto: “Kabic invece è un po’ indietro, deve crescere ancora tanto per guadagnarsi dei minuti”. Infatti lo scorso fine settimana, il numero 17 è stato mandato in Primavera. Ha giocato titolare in Torino-Monza 4-0. La sua è stata una prova sufficiente, ma non entusiasmante. Juric aveva detto che prima voleva valutarlo, poi avrebbe deciso il da farsi. Non lo ha ritenuto pronto, mandandolo a fare minuti in Primavera. Magari sarà convocato di nuovo (come accaduto ultimamente) anche in Prima Squadra, ma sarà difficile vedere il suo esordio. Savva, è più avanti di lui.

Futuro lontano da Torino?

Per entrambi, il futuro potrebbe essere lontano da Torino. Infatti, sia Okereke che Kabic sono arrivati in prestito. Il primo dalla Cremonese, il secondo dalla Stella Rossa. Le cifre del riscatto non sono basse: 4 milioni per Okereke e 2 milioni per Kabic. Ne varrà la pena investire su di loro? Al momento, non trovano spazio e non hanno convinto a pieno.