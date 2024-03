I convocati dell’Italia di Luciano Spalletti: ci sono Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova del Torino in lista

In vista della pausa dedicata alla Nazionali, Luciano Spalletti ha reso noti i convocati per i prossimi impegni dell’Italia. Ottime notizie in casa Toro. Conferma in Nazionale per Alessandro Buongiorno, capitano spirituale del Torino e ormai giocatore di livello. Prima chiamata invece per Raoul Bellanova. L’esterno destro del Torino strappa una chiamata super meritata. Due partite amichevoli per l’Italia: giovedì 21 alle ore 22:00 contro il Venezuela, domenica 24 alle ore 21:00 contro l’Ecuador.

La lista dei convocati

Ecco i 28 convocati di Spalletti:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Totthenam);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).