Ai tifosi bianconeri non sono piaciute le dichiarazioni del tecnico dopo la vittoria sulla Lazio: esposto uno striscione contro Cioffi

L’Udinese si appresta ad affrontare il Torino reduce dalla vittoria all’Olimpico di Roma contro la Lazio. Un risultato che proietta gli uomini di Cioffi al tredicesimo posto in classifica, a tre punti dalla zona retrocessione. Eppure il clima non sembra sereno. Alla tifoseria non sono piaciute le ultime dichiarazioni di Cioffi, al termine della gara nella capitale: “Siamo felici di avergli regalato un gioia, è quello che vogliamo sempre. Forse in casa abbiamo troppe pressioni. Spero che questa vittoria apra un ciclo di partite casalinghe con più entusiasmo. Sono convinto che sabato sarà così“, aveva detto l’allenatore bianconero a Roma. I tifosi non hanno preso bene queste parole e hanno esposto uno striscione di protesta fuori dal Bluenergy Stadium: “Dici che ti mettiamo pressione? Taci e porta rispetto per la nostra passione“. Un clima piuttosto teso in vista della gara contro il Torino, fondamentale per i granata per credere ancora al sogno Europa.