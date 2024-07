Prosegue il calciomercato in Serie A: ecco tutte le notizie e gli aggiornamenti di oggi, martedì 9 luglio

La Fiorentina ha ufficializzato il colpo Moise Kean. L’attaccante arriva dalla Juventus a titolo definitivo, per 13 milioni di euro più 5 di bonus. L’ex bianconero ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il suo nuovo contratto. Ora si unirà ai suoi compagni a disposizione di Raffaele Palladino per preparare la nuova stagione di Serie A.

Lazio, sirene turche per Immobile

Ciro Immobile non è mai stato così vicino a lasciare la Lazio. L’attaccante biancoceleste è infatti cercato dal Besiktas, che ha inviato una proposta ufficiale al club di Lotito. In Turchia Immobile andrebbe a guadagnare 6 milioni netti per due anni. Ora la decisione spetta proprio al patron biancoceleste, che vorrebbe un indennizzo per l’attaccante. Immobile, intanto, ha accettato le condizioni dei turchi.

Napoli, Spinazzola è arrivato a Castel Volturno

Dopo la scadenza del contratto con la Roma Leonardo Spinazzola vivrà una nuova avventura al Napoli. L’ex giallorosso ha svolto le visite mediche con gli azzurri nella giornata di Lunedì e ora è arrivato a Castel Volturno per sistemare gli ultimi dettagli che lo legheranno ai partenopei. Poi potrà firmare il suo contratto e mettersi a disposizione di Antonio Conte.

Juventus, attesa per la firma di Thuram

Khephren Thuram è arrivato alla Continassa per svolgere le visite mediche e poi firmare il suo contratto che lo legherà alla Juventus. Il giocatore arriva dal Nizza a titolo definitivo per una cifra complessiva di circa 20 milioni tra parte fissa e bonus. Si attende solo la firma del francese.