Calciomercato Torino / I granata hanno messo gli occhi su Franculino: piace la punta centrale classe 2004 della Guinea

del rcato. Torino che ha quindi messo gli occhi su Franculino, attaccante classe 2004 del Midtjylland. Ai granata piace e si attendono sviluppi. La trattativa è solo all’inizio ma l’interesse è concreto. Si tratta di un prospetto interessante. Nell’ultima stagione ha reso tantissimo e si è fatto notare.

Franculino e una stagione pazzesca

Alto 1,82 metri, il suo ruolo naturale è quello di punta centrale. Il piede preferito è il sinistro. I danesi lo hanno preso in estate dal Benfica Under 23, a titolo gratuito e valeva solo 1 milione. Adesso ne vale 7,5. In stagione, tra tutte le competizioni, ha giocato ben 32 partite. Ha segnato 17 gol e fatto 6 assist. Solo 2 cartellini gialli. Sono numeri notevoli, che fanno di lui un talento. In regular season, il Midtjylland è arrivato 6°, qualificandosi ai playoff scudetto. Ha poi vinto il suo 4° titolo nazionale, faceo ndo un’impresa. Franculino è stato assoluto protagonista.

Un attaccante moderno

Franculino Gluda Djù è esploso in Danimarca, stupendo tutti con il 17 sulla spalle. Si tratta di un attaccante moderno, abile sotto porta. Nato in Guinea-Bissau, ha giocato 10 partite e segnato 1 gol anche in Nazionale. In stagione, ha giocato anche come attaccante esterno, sia a destra che a sinistra. Inoltre, ha solo 20 anni e Vanoli ha un occhio di riguardo per i giovani. Toro che nelle prossime ore potrebbe provare l’affondo e presentare l’offerta.