Calciomercato Torino / Armand Laurienté del Sassuolo si allontana dal Torino: il Besiktas vuole chiudere per lui

In Serie A, con l’apertura del calciomercato, sarà un’estate bollente e piena di trattative. Fino al 30 agosto può succedere di tutto. In casa Toro, è iniziata l’era di Vanoli e ci saranno molte operazioni da fare, in entrata e in uscita. Armand Laurienté, attaccante classe 1998 del Sassuolo, si allontana dal Toro. Su di lui infatti c’è l’interesse del Besiktas, squadra della Super Lig Turca. I bianconeri vogliono chiudere il prima possibile e la trattativa potrebbe avere successo. Inoltre, nelle ultime ore si è inserito anche il Fenerbahce di Mourinho. Di seguito la situazione completa.

Laurienté: la situazione

Il Sassuolo è retrocesso in Serie B e Laurienté sarà ceduto al 100%. Su di lui, oltre al Toro, ci sono anche Parma, Como e Cagliari. Il Torino però, non ha mai fatto un’offerta vera e propria, ma solo sondaggi. Il Besiktas invece, si è inserito e fa sul serio. Oltre a Immobile della Lazio, vogliono portare anche lui in Turchia. Però c’è da fare attenzione anche al Fenerbahce, altra squadra turca che ha fatto un’offerta. Lo scorso anno, alla prima stagione in Italia, il francese aveva fatto benissimo. Quest’anno un po’ meno, ma si tratta di un ottimo giocatore. In ogni caso, per lui il Torino si allontana.

Laurienté-Torino, non s’ha da fare?

Giocatore che vale circa 10 milioni sul mercato, ma i neroverdi chiedono di più. Sassuolo che dal Lorient, nell’estate del 2022, lo ha pagato 10,10 milioni di euro e ne valeva 7. Su di lui già all’epoca c’era il Torino. La trattativa però si era complicata all’improvviso. Anche questa volta, come due anni fa, quello tra il numero 45 e i granata sembra un matrimonio che non s’ha da fare. Toro che virerà su altri obiettivi, almenoché non faccia un’offerta formale per averlo.