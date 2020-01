Il mercato di Serie A: Tonelli verso la Samp, Napoli su due gioielli del Verona

Calciomercato Serie A / Diverse trattative per il Napoli. Il Milan chiude per Begovic e Kjaer, Reina va all’Aston Villa: le trattative in corso

La sessione di calciomercato invernale sta entrando nel vivo. C’è chi si è già dato molto da fare e chi invece attende il momento giusto per affondare i colpi necessari a rinforzarsi. Nell’occhio del ciclone c’è Jesse Lingard, trequartista del Manchester United, di cui è anche capitano. Mino Raiola avrebbe offerto il cartellino del giocatore a diversi club di Serie A. L’idea del trasferimento in un campionato diversa alletta il centrocampista, che non sta passando un periodo felice con i Red Devils. Inoltre, il contratto in scadenza nel 2021 apre le porte alla Serie A. In lizza ci sarebbero Roma, Milan, Inter e Napoli, che dovrebbero spendere una cifra di circa 32 milioni, secondo il valore attuale di Lingard.

Il Napoli fa un’offerta per Amrabat e Rrahmani

Il Napoli, difficilmente disposto a spendere tanto per il giocatore inglese, continua per la sua strada, cercando profili che possano accontentare Ringhio Gattuso. Avrebbe infatti pronti sul piatto 30 milioni da investire su Amrabat e Rrahmani, del Verona. La società si sarebbe già mossa per trovare l’accordo con il club gialloblu. Intanto, dopo Diego Demme, Lobtka è in dirittura d’arrivo dal Celta Vigo. Se sono numerosi gli acquisti in programma, sono altrettanto consistenti le uscite. La lista è lunga e c’è chi ha già qualche offerta. Primo fra tutti Tonelli, nel mirino della Samp, considerato ormai come un esubero. Ci sono poi Younes e Malcuit, ma Giuntoli deve ancora riuscire a trovare l’offerta sufficientemente convincente per piazzarli. Intanto Llorente sembrerebbe intenzionato a tornare al Tottenham, che vorrebbe scambiarlo con Vertonghen.

Calciomercato Serie A, le trattative delle altre

Non solo gli azzurri si danno da fare. Il Milan, dopo l’acquisto di Asmir Begovic, in prestito secco dal Bournemouth, ha infatti chiuso l’affare Kjaer, che arriva in prestito fino a giugno, con diritto di riscatto dal Siviglia. Pjatek resta conteso tra Tottenham e Aston Villa, che ha già acquistato Reina. L’Inter intanto dista un milione dalla chiusura dell’affare Giroud, con gli Spurs che hanno acquistato Fernandes dal Benfica, possibile sostituto di Eriksen. Le speranze di Conte crescono. Il club neroazzurro intanto pensa ad una possibile destinazione per Politano: l’infortunio di Zaniolo ha ravvivato l’interesse della Roma per l’attaccante, che potrebbe essere merce di scambio per arrivare a Spinazzola.