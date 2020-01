La Spal punta anche Falque. Ma Semplici: “Prematuro parlarne”

Calciomercato Torino / Su Iago Falque gli occhi (anche) della Spal. Semplici non smentisce: “E’ un giocatore importante”

Che tra Torino e Spal i contatti siano fitti in questi giorni di metà gennaio è cosa ormai appurata. La trattativa più calda è quella per Kevin Bonifazi, in uscita dal club granata. Ma nelle ultime ore i dirigenti spallini hanno fatto un primo tentativo anche per Iago Falque, che in uscita dal Toro non è a meno di offerte allettanti. Un pourparler, come tanti ce ne sono nei giorni delle trattative, ancora in fase embrionale. Così, a tal proposito, si è espresso Leonardo Semplici nella conferenza stampa che ha preceduto la sfida di Coppa Italia contro il Milan: “Falque è un giocatore importante, ma è prematuro parlare di calciatori che non ci sono. La società si sta dando da fare per allestire una squadra maggiormente competitiva”.

Falque-Spal: operazione complicata

Ds Vagnati e patron Colombarini – che così si era espresso riguardo al discorso legato a Bonifazi – non possono fare altro: la Spal è ultima in classifica e necessita di un girone di ritorno da record per evitare la retrocessione.

Quella per Falque, però, non è un’operazione agevole. Il giocatore, come già si scriveva su queste pagine, è convinto di potersi giocare le proprie chance in granata, almeno fino a giugno. Per questo ad oggi è restio ad ascoltare le offerte che pure sono arrivate in via dell’Arcivescovado.

In due settimane, però, molto può cambiare. Ad oggi “è prematuro parlarne”, per dirla con Semplici. Ma l’interesse degli estensi è concreto.