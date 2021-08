Calciomercato Serie A / Continuano le trattative: Napoli su Emerson Palmieri. La Dea cerca il sostituto di Romero

Giorni caldi per il mercato di Serie A. Entrare nel mese di agosto sancisce il conto alla rovescia per la chiusura della sessione estiva, ma soprattutto per l’inizio del campionato. È tempo per i club di Serie A di accelerare i tempi, soprattutto per quanto riguarda i rinforzi imprescindibili. Tra questi c’è il Napoli di Spalletti, reduce dal 3-0 rimediato contro il Bayern Monaco. Segnali positivi che fanno presagire una buona stagione in vista. La squadra però è ancora in fase di elaborazione. Tra i giocatori in partenza c’è Sebastiano Luperto, chiamato da Andreazzoli all’Empoli. I partenopei si preparano a salutarlo, così come l’ex Toro Maksimovic, sul mercato come svincolato ed entrato nel mirino di Marsiglia e Siviglia. I francesi, che hanno già trovato l’accordo con il difensore, sono quindi in vantaggio sugli spagnoli. Sul fronte acquisti invece, la priorità è Emerson Palmieri, ma il prezzo di 20 milioni fissato dal Chelsea risulta ancora troppo alto per il Naoli. Giuntoli sta quindi cercando un’alternativa valida ed il profilo a cui sembrerebbe essersi interessato è quello di Kostas Tsimikas del Liverpool, già tra gli obiettivi di mercato azzurri dello scorso anno.

Fiorentina, West Ham e Siviglia si aggiungono alle pretendenti per Milenkovic

Resta tutto in fase di definizione, così come per la Fiorentina sul fronte Milenkovic. Sirene inglesi e spagnole per il giocatore viola in scadenza nel 2022: su di lui, West Ham e Siviglia, oltre a Tottenham e Juventus. Gli Spurs ed i bianconeri avrebbero dato il via ad un triangolo che coinvolge anche il difensore serbo, assieme a Romero e Demiral. Nessuno ha però ancora messo sul piatto offerte concrete. La Fiorentina, per tutelarsi, cerca intanto un sostituto. Il primo della lista resta Matija Nastasic, dello Schalke 04, club con cui sono già stati avviati i contatti. Italiano può comunque cominciare ad accogliere il neoacquisto Nico Gonzalez, approdato nel capoluogo toscano dopo essere passato dallo Stoccarda alla Viola per 23 milioni di euro più 4 di bonus, diventando il giocatore più costoso della storia del club.

Calciomercato Serie A: le trattative delle altre squadre

Continuano i giri di valzer anche epr gli altri club di Serie A. Tra questi, il Sassuolo che, oltre a gestire il fronte Locatelli, sta pensando ai rinforsi. Si è infatti aggiunto alle pretendenti pe rl’ex Toro Manuel De Luca, che ha già attirato le attenzioni dello Spezia. Il Milan invece, dopo l’arrivo di Giroud e nell’attesa di un’offerta valida dall’Eintracht Francoforte per Hauge, sta pensando ad un altro giocatore di valore: si tratta di Josip Ilicic, in uscita dall’Atalanta. La Dea si concentra invece sul sostituto perfetto per Romero, al centro del mercato. Demiral, Luiz Felipe e Tomuyasu i nomi caldi scelti da Gasperini. Nel piano B è rientrato anche Lucumì, centrale del Genk, valutato tra i 15 ed i 20 milioni.