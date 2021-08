Il Toro ha messo gli occhi su Josip Brekalo, il Wolfsburg chiede 15 milioni per far partire l’esterno offensivo croato

Secondo quanto riportato da Kicker il Toro avrebbe messo gli occhi su Josip Brekalo, attaccante croato in forza al Wolfsburg. Secondo quanto scritto dalla testata giornalistica tedesca il giocatore sarebbe intenzionato a lasciare il club bianco verde, nonostante il suo contratto con il Wolfsburg scada nel 2023. Questa volontà del giocatore ha attirato su di sé anche l’attenzione del Toro che prima però dovrà risolvere la questione Belotti. Il Gallo oggi ha incontrato per la prima volta Ivan Juric. Il Wolfsburg per far partire Kicker chiede circa 15 milioni di euro più bonus, con l’attaccante connazionale del tecnico granata che può ancora migliorare molto per esprimere al meglio le sue qualità.