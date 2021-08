Calciomercato Torino / In serata Milan e Venezia hanno trovato l’accordo per il passaggio di Mattia Caldara in prestito alla formazione veneta

Nel giorno del confronto tra Andrea Belotti e Ivan Juric al Filadelfia, il Torino vede svanire uno dei possibili colpi in entrata: Mattia Caldara è infatti molto vicino al Venezia. In serata il club veneto ha infatti trovato l’accordo con il Milan per il prestito con diritto di riscatto del difensore, che è appena rientrato alla corte di Stefano Pioli dopo il prestito all’Atalanta. Il club rossonero dovrebbe inoltre pagare una parte dell’ingaggio del centrale che è superiore ai 2,2 milioni di euro.

Calciomercato Torino: prima la cessione di Lyanco, poi l’arrivo di un difensore

L’offerta del Torino non era molto diversa da quella del Venezia ma, a differenza del club granata, quello lagunare ha cercato di chiudere in tempi rapidi la trattativa. Prima di accelerare e provare a chiudere per l’arrivo di un difensore centrale, il dt Vagnati deve prima cedere Lyanco: non è certo un mistero che il brasiliano voglia cambiare squadra ed è finito nel mirino del Betis Siviglia. I discorsi con il club spagnolo sono stati avviati da tempo ma la fumata bianca non c’è ancora e, fino a quando non ci sarà, molto difficilmente il Torino si muoverà per acquistare un altro difensore. E’ così che il Venezia ha ora superato proprio i granata nella corsa per Caldara ed è vicino a chiudere la trattativa.