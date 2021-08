Calciomercato Torino / Il primo giorno al Filadelfia è stato interlocutorio: su Belotti ancora non ci sono certezze. Ma Juric ha fretta

A Ivan Juric non piace l’incertezza. Eppure Andrea Belotti, per ora, non ha risolto i suoi dubbi, né il Torino ha forzato la mano mettendo il Gallo davanti all’ultimatum. Il 9 ieri è tornato al Filadelfia, ha salutato i vecchi compagni e si è presentato ai (pochi) nuovi. Ma soprattutto ha parlato al suo allenatore, che qualche giorno fa era stato schietto: “Vorrei che Belotti mi dicesse che vuole restare al Torino ed essere il mio capitano. Percepisco una situazione di poca chiarezza che non mi piace. Io non aspetto nessuno”. All’attaccante, Juric ha ribadito di volere una decisione, in un senso o nell’altro, e di volerla nel giro di ore, non di giorni.

Lo Zenit non convince Belotti

I dubbi di Belotti non si sono dissipati. Anche perché, per ora, attorno a lui il mercato è tiepido: c’è un’offerta dello Zenit che non lo scalda particolarmente e poco altro (in cui rientra un sondaggio del Siviglia). Ma, per contro, non si è ancora convinto ad accettare la proposta di rinnovo quadriennale a cifre elevate messa a punto dal presidente Cairo. Il Toro attende, Juric pure, ma malvolentieri. Perché il punto interrogativo che si porta dietro riguarda un ruolo fondamentale come quello della prima punta.

Sirigu: “Il Gallo deve scegliere ciò che si sente”

A proposito della situazione del Gallo è intervenuto anche Salvatore Sirigu, ieri. Il portiere si è accasato al Genoa dopo lo svincolo dal Torino, e ha parlato così del suo compagno di Nazionale: “Col Gallo ho parlato varie volte e sicuramente non mi posso permettere di dare un consiglio sul rimanere o andare via. Io gli ho sempre consigliato di essere felice e non prendersi troppe responsabilità sulle spalle. E’ un ragazzo molto buono e ha un grande amore per il Torino. Deve fare quello che si sente”. Ha libertà di scelta, Belotti, ma deve imboccare un sentiero: che lo porti al Toro o altrove.