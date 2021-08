Il portiere sardo ha tenuto la conferenza stampa di presentazione al Genoa e vestirà la maglia rossoblù dopo 4 stagioni al Toro

Salvatore Sirigu, neo campione d’Europa con l’Italia guidata dal CT Roberto Mancini, è ufficialmente un nuovo giocatore del Genoa. Il portiere sardo ha svolto la consueta conferenza stampa di presentazione durante la quale è tornato a parlare della sua esperienza al Toro, durata quattro stagioni. In merito alla sua parentesi in granata Sirigu ha dichiarato: “Ogni squadra è un’avventura diversa. E’ innegabile che per me il Torino è una squadra importante dove ho lasciato il cuore. Non lo rinnego ed è stato un onore indossare questa maglia. Un domani, finita la mia carriera, mi volterò indietro e, guardando dove ho giocato, non potrò che esserne soddisfatto”.

Sirigu sul futuro di Belotti

Sirigu poi si è soffermato a parlare del futuro di un suo ex compagno di squadra con il quale ha vissuto anche l’esperienza dell’Europeo, Andrea Belotti. Il capitano del Toro ha un contratto che scadrà il 30 giugno 2022 e non ha ancora fatto sapere se accetterà la proposta di rinnovo che gli ha presentato il Toro. Su Belotti Sirigu ha detto: “Col Gallo ho parlato varie volte e sicuramente non mi posso permettere di dare un consiglio sul rimanere o andare via. Io gli ho sempre consigliato di essere felice e non prendersi troppe responsabilità sulle spalle. E’ un ragazzo molto buono e ha un grande amore per il Torino. Deve fare quello che si sente”.